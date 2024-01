Ηλεία

Αμαλιάδα: άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε υπόγειο

Πώς συνέβη το μοιραίο περιστατικό που στοίχισε τη ζωή του άνδρα.

Τραγωδία στην Αμαλιάδα, όταν σορός άνδρα περίπου 50 ετών, εντοπίστηκε σε υπόγειο κτηρίου σε πεζόδρομο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας είναι αλλοδαπός, υπήκοος Βουλγαρίας, και η σορός του βρέθηκε στο σημείο το μεσημέρι του Σαββάτου.

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Ήλιδας ερευνούν την υπόθεση και προς το παρόν εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, με πιθανότερο αυτό του δυστυχήματος.

Φαίνεται πως ο 50χρονος όταν μπήκε στον χώρο του υπογείου, για άγνωστη αιτία έχασε την ισορροπία του και έπεσε από σκάλα.

Πηγή: patrisnews.com

