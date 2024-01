Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Είχε στην κατοχή της χιλιάδες φωτοβολίδες και πυροτεχνικά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μία γυναίκα συνελήφθη, αφού βρέθηκαν χιλιάδες φωτοβολίδες σε χώρο που διατηρούσε.

-

Στη σύλληψη 54χρονης, η οποία διαπιστώθηκε ότι διατηρούσε σε παράνομο χώρο 2.266 πυροτεχνικά είδη, προχώρησαν σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης αστυνομικοί του τμήματος Όπλων και Εκρηκτικών της υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας της πόλης.

Η 54χρονη συνελήφθη χθες το πρωί για παράβαση του νόμου περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, ενώ όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση της αστυνομίας, η σύλληψή της προχώρησε μετά από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην επιχείρηση εμπορίας πυροτεχνημάτων, καθώς και σε παρακείμενο κατάστημα ιδιοκτησίας της.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η επιχείρηση πυροτεχνικών ειδών λειτουργούσε χωρίς να τηρείται το προβλεπόμενο βιβλίο κίνησης ειδών, ενώ στον μη αδειοδοτημένο χώρο της παρακείμενης επιχείρησης, διαπιστώθηκε ότι σε αυτόν δεν τηρούνταν τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2.266 πυροτεχνικά είδη διάφορων κατηγοριών.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας, δείγματα εκ των κατασχεθέντων πυροτεχνικών ειδών θα αποσταλούν στην υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας για εργαστηριακή εξέταση.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Έκρυβαν ναρκωτικά σε κάδους σκουπιδιών (εικόνες)

Κοζάνη: Είχε εκατοντάδες φυσίγγια χωρίς άδεια (εικόνες)

Βιασμός: Πατέρας εξέδιδε την ανήλικη κόρη του για 5 ευρώ!