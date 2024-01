Αρτα

Άρτα: 98χρονη δέχθηκε επίθεση από τον γιο της!

Ο γιός της υπερήλικης συνελήφθη μετά από την επίθεση στην άτυχη γυναίκα που βίωσε την βία από το ίδιο το σπλάχνο της.

Στην ηλικιωμένη μητέρα του επιτέθηκε ένας 55χρονος σε χωριό του Δήμου Καραϊσκάκη. Η 98χρονη ανήμπορη να αντιδράσει δέχθηκε αρκετά χτυπήματα από τον γιο της.

Αποτέλεσμα του καβγά που αναστάτωσε το χωριό ήταν να κληθεί η Αστυνομία η οποία προχώρησε στη σύλληψη του 55χρονου.

O κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα της Άρτας ο οποίος θα αποφασίσει για την προσωρινή του κράτηση ή όχι.

Πηγή: epiruspost.gr

