Λάρισα - Καταγγελία: έβαλαν παιδιά να κάνουν μάθημα στο πάτωμα

Οι μικροί μαθητές, έβαλαν τα μπουφάν τους… ακόμη και βιβλία για να καθίσουν στο παγωμένο πάτωμα. Τι καταγγέλλουν γονείς.

Γονείς στη Λάρισα, κατήγγειλαν ένα περιστατικό που έλαβε χώρα τη Δευτέρα σε Δημοτικό Σχολείο της πόλης.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, απουσίαζε δασκάλα της πρώτης τάξης στο εν λόγω σχολείο, με αποτέλεσμα για να μην χαθεί το μάθημα να αποφασιστεί από το σχολείο να μοιραστούν οι μαθητές του τμήματος στα άλλα τρία τμήματα.

Τα παιδιά μοιράστηκαν στις τρεις άλλες αίθουσες, οι ιθύνοντες δεν φρόντισαν να μεταφέρουν καρέκλες αφήνοντας τους μικρούς μαθητές να καθίσουν στο κρύο πάτωμα καθόλες τις ώρες της διδασκαλίας.

«Τα παιδιά κρύωναν και έβαζαν τα μπουφάν στο πάτωμα, για να καθίσουν. Μόνο σε μια τάξη τους έβαλε η δασκάλα, μετά από παράπονα των παιδιών, να καθίσουν πάνω σε βιβλία», αναφέρεται στην καταγγελία.

Πηγή: onlarissa.gr

