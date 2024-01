Εύβοια

Εύβοια: Αεροδιακομιδή άνδρα που καταπλακώθηκε από δέντρο (εικόνες)

Ο άτυχος δασεργάτης διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας με ελικόπτερο, λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού του.

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 19/01 στον Κοτσικιά του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένας εργάτης καταπλακώθηκε από δέντρο κατά την διαδικασία της κοπής του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο προσπάθησαν να του προσφέρουν πρώτες βοήθειες, ενώ ειδοποίησαν της Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ..

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες με δύο όχημα του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Μαντουδίου όπου αφού απεγκλώβισαν τον άνδρα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας.

Συνάδελφοι του προσπάθησαν να του προσφέρουν πρώτες βοήθειες, ενώ ειδοποίησαν της Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ ενώ αποφασίστηκε η διακομιδή του με ελικόπτερο σε Νοσοκομείο των Αθηνών λόγω του σοβαρού της κατάστασής τους.

