Κορινθία

Κόρινθος: Πυρομαχικό υλικό εντοπίστηκε στη θάλασσα κοντά σε ακτή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Λιμενικό ενημερώθηκε από ιδιώτη. Πρόκειται πιθανότητα για όλμο σε απόσταση μόλις 25 μέτρων από την ακτή, στο Καλαμάκι Κορινθίας.

-

Πυρομαχικό υλικό, πιθανόν όλμος, εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του Καλαμακίου της Κορίνθου.

Το Β Λιμενικό Τμήμα Ισθμίων, του Λιμεναρχείου της Κορίνθου, ενημερώθηκε για αυτό από ιδιώτη.

Το υλικό, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, βρίσκεται σε προχωρημένη οξείδωση και σε απόσταση, 25 περίπου μέτρων απ’ την ακτή. Βρίσκεται σε βάθος, περίπου 1,8 μέτρων.

Η Λιμενική Αρχή των Ισθμίων, ενημέρωσε την αρμόδια υπηρεσία για τις δικές της ενέργειες.

Ειδήσεις σήμερα:

Τηλεφωνική απάτη: Πήγε να πάρει τα λεφτά και βρέθηκε με χειροπέδες

Πάτρα: Τροχαίο δυστύχημα με θύμα μοτοσικλετιστή (βίντεο)

Κακοκαιρία – ΗΠΑ: Χάος και δεκάδες νεκροί