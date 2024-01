Μαγνησία

Μπέος κατά δημοτικού συμβούλου: Ως το τέλος της θητείας θα φας ξύλο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια ήταν η αφορμή για την οποία ο Δήμαρχος Βόλου, για άλλη μια φορά συμπεριφέρθηκε προσβλητικά κατά διαφωνούντων.

-

Εκτός ορίων συμπεριφέρθηκε για ακόμη μια φορά ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος, αυτή τη φορά κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Ο δήμαρχος Βόλου, λίγους μόλις μήνες μετά τη χειροδικία σε βάρος πολίτη, έχασε τον έλεγχο για ακόμη μια φορά απειλώντας να ξυλοκοπήσει τον δημοτικό συμβούλιο της μειοψηφίας και μέλος της διοίκησης της ΔΕΥΑΜΒ Στέλιο Λημνιό.

Πιο συγκεκριμένα, όπως γράφει η ενημερωτική ιστοσελίδα της πόλης gegonota.news , στη συνεδρίαση της Δευτέρας, κατά την οποία ο κ. Λημνιός στήριξε την απόφαση της παράταξής του να απέχουν οι σύμβουλοι από ψηφοφορία για ορισμό του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ λόγω έλλειψης -όπως υποστηρίχθηκε- νομιμότητας των αποφάσεων, δέχθηκε την απειλή του ξυλοδαρμού του.

«Εσύ σίγουρα θα φας ξύλο μέχρι να τελειώσει η θητεία, να το ξέρεις αυτό. Θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι» ακούγεται να λέει ο Αχιλλέας Μπέος απευθυνόμενος στον δημοτικό σύμβουλο, ο οποίος δεν είναι η πρώτη φορά που δέχεται επίθεση, καθώς είναι ενεργό μέλος δυναμικών περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα - Βόλος: Στην φυλακή ο 50χρονος που σκότωσε τον κουνιάδο του

Ερντογάν σε Τούρκο αστροναύτη: Ήσουν ο πρώτος αλλά δεν θα είσαι ο τελευταίος

Μεσολόγγι - Δολοφονία Μπάμπη: Πυροβολήθηκε με κυνηγετικό όπλο