Παπαρίζου: “Όχι” σε πρόταση του Μπέου να τραγουδήσει για τις γιορτές στο Βόλο

Γιατί η ερμηνεύτρια δυσαρεστήθηκε με τις δηλώσεις του Δημάρχου. Ποια η αντίδραση του Αχιλλέα Μπέου.

Αρνητική ήταν η απάντηση της Έλενας Παπαρίζου και άλλης μίας Ελληνίδας τραγουδίστριας, στην πρόταση του Δημάρχου Βόλου Αχιλλέα Μπέου, να τραγουδήσουν στις φετινές εορταστικές εκδηλώσεις της θεσσαλικής πόλης.

Όπως αναφέρουν πηγές από το περιβάλλον της κ. Παπαρίζου, η ερμηνεύτρια είχε αποδεχθεί την πρόταση του Δημάρχου Βόλου πολύ καιρό πριν. Ανακοίνωσε όμως στις υπηρεσίες του Δήμου, την τελική απόφασή της να μη συμμετάσχει, μετά από την επομένη των εκλογών κατά την οποία ο κ. Μπέος τοποθετήθηκε στα Μέσα Ενημέρωσης ενάντια στα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ Κοινότητας.

Σύμφωνα με την ενημερωτική ιστοσελίδα του Βόλου thenewspaper.gr , η άρνηση της Ελένας Παπαρίζου φαίνεται να ενόχλησε τον Αχιλλέα Μπέο, ο οποίος ανέφερε: «Δε με πειράζει αν ένας καλλιτέχνης πει “όχι δεν έρχομαι”, για τις δηλώσεις μου. Άμα τραβήξω Χ τελειώνουν όλα. Εγώ τους διαγράφω. Θα μου πεις τους νοιάζει; Όχι. Ούτε κι εμένα όμως. Δύο καλλιτέχνες είπαν “όχι” στο να έρθουν να τραγουδήσουν με φτηνή δικαιολογία. Αυτές τελείωσαν για μένα. Εγώ δε ζήτησα να έρθουν για μένα να τραγουδήσουν, αλλά για την πόλη μου. Αυτές θα χάσουν στο τέλος».

