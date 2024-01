Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Νεκρή γυναίκα σε τροχαίο στην Παλαιά Εθνική Οδό

Πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα και η σφοδρή σύγκρουση, η οποία κόστισε τη ζωή στην άτυχη γυναίκα.

(εικονα: αρχείου)

Σύμφωνα με πληροφορίες την Τρίτη το πρωί λίγο πριν τις 08.00, δύο ΙΧ συγκρούστηκαν μεταξύ τους, στην παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Βέροιας, λίγο πριν από το ύψος της Νέας Χαλκηδόνας.

Όπως μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα της Θεσσαλονίκης grtimes.gr , από τη σύγκρουση των δύο αυτοκινήτων έχασε τη ζωή της μία 52χρονη γυναίκα και τραυματίστηκε ελαφριά ένας 55χρονος.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

