Μεσολόγγι - Δολοφονία Μπάμπη: Οι έρευνες για το κινητό και η λίστα δανεισμού (βίντεο)

Τι είπε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" για την δολοφονία του 31χρονου στο Μεσολόγγι.

Συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση δολοφονίας του 31χρονου Μπάμπη στο Μεσολόγγι για την οποία κατηγορείται ο κρεοπώλης.

Στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” μίλησε το πρωί της Παρασκευής η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

“Όλες αυτές οι πληροφορίες που υπάρχουν, εξετάζονται ως προς το κίνητρο της ανθρωποκτονίας. Το αν υπάρχει δράση κάποιας συγκεκριμένης ομάδας θα εξεταστεί ξεχωριστά από άλλη υπηρεσία της αστυνομίας” δήλωσε αρχικά.

Για το τετράδιο που φέρεται να σημείωνε τα ποσά ο 31χρονος άτυχος άνδρας, είπε: “Οι ιδιόχειρες σημειώσεις αυτές έχουν παραδοθεί στις Αρχές για να εξεταστεί πόσο μπορούν να βοηθήσουν στην υπόθεση”.

Για το “κυνήγι των θησαυρών” στην περιοχή αλλά και τις “ανεξιχνίαστες δολοφονίες” που φημολογείται ότι είχαν πραγματοποιηθεί στην περιοχή ανέφερε: “δεν έχω τέτοια πληροφορία, αλλά δεν φαίνεται η αστυνομία να εξέταζε τέτοιο ενδεχόμενο”.

“Έχουμε μερική πρόσβαση στο κινητό του 31χρονου, καθώς δεν έχει εντοπιστεί η συσκευή. Μιλάμε για ένα κινητό το οποίο είναι κλειστό. Μπορείτε να φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί για αυτό ζητήθηκε και η συνδρομή του στρατού” είπε ακόμη η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ για τις έρευνες.

