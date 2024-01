Φλώρινα

Φλώρινα - Τραυματισμός κυνηγού από πυροβολισμό: Χειροπέδες σε τρεις φίλους του

Ποια είναι η κατηγορία που αντιμετωπίζουν οι τρεις κυνηγοί. Πως εξελίσσεται η υγεία του άνδρα που πυροβολήθηκε.

Στη Θεσσαλονίκη, στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, μεταφέρθηκε ο κυνηγός, ο οποίος τραυματίστηκε βαριά κατά τη διάρκεια κυνηγιού με φίλους του σε περιοχή λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Φλώρινα.

Ο 49χρονος, με διαμπερές τραύμα στην κοιλιακή χώρα, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας όπου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για τη σταθεροποίηση της κατάστασης του και μετά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Ο τραυματισμός του κυνηγού έγινε όταν ο ίδιος κινήθηκε πίσω από έναν θάμνο που είχε στήσει καρτέρι με αποτέλεσμα ένας από την παρέα των κυνηγών να τον περάσει για γουρούνι και να τον πυροβολήσει.

Από το τμήμα ασφαλείας Φλώρινας, που έχει αναλάβει την προανάκριση της υπόθεσης, συνελήφθησαν οι τρεις κυνηγοί οι οποίοι κυνηγούσαν σε χώρο που έχει χαρακτηριστεί ως καταφύγιο. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην εισαγγελία Πλημμελειοδικών Φλώρινας, με την κατηγορία της παράνομης θήρευσης.

Πηγή: ertnews.gr

