Εύβοια

Ηλικιωμένη κάηκε ζωντανή - Είχε ανάψει σομπα για να ζεσταθεί (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία με θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, στην διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς από τους πυροσβέστες.

-

(εικόνα αρχείου)

Μια 85χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή, κατά τα διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε σπίτι στην Ιστιαία της Εύβοιας, το πρωί της Κυριακής 28 Ιανουαρίου. Είναι ο δεύτερος θάνατος από πυρκαγιά σήμερα, αφού νωρίς το πρωί, ένας άνθρωπος έχασε την ζωή του από φωτιά σε διαμέρισμα στο Περιστέρι.

Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης οι άνδρες της Πυροσβεστικής εντόπισαν τη σορό της ηλικιωμένης γυναίκας.

Στο σημείο βρέθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να μεταφέρει τη σορό της άτυχης 85χρονης στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας.

Διενεργείται προανάκριση για να εντοπιστούν τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ενδέχεται να προκλήθηκε από σόμπα.

Σορός ηλικιωμένης εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς μικρής έκτασης, σε διαμέρισμα στην Ιστιαία Ευβοίας. Επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 28, 2024

Πηγή: evima.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“O Άλλος Άνθρωπος”: Έλεγχος για ξέπλυμα χρήματος στην κοινωνική κουζίνα

Φλώρινα - Τραυματισμός κυνηγού από πυροβολισμό: Χειροπέδες σε τρεις φίλους του

Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Ιεράρχη που “έφυγε” σαν σήμερα (βίντεο)