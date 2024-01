Λασιθίου

Ιεράπετρα: Καρέ - καρέ το μοιραίο άλμα του 17χρονου (βίντεο)

Τραγωδία στην Ιεράπετρα, όπου 17χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ έπαιρνε μέρος σε αγώνα μότο-κρος σε αυτοσχέδια πίστα. Μοιραίο στάθηκε ένα άλμα που καταγράφηκε σε ένα σοκαριστικό βίντεο από κάποιον από τους παρευρισκόμενους.

Του Γιάννη Αρβανίτη

Σε ένα σοκαριστικό βίντεο αποτυπώνεται το μοιραιο άλμα του 17χρονου Μάριου, στην αυτοσχέδια πίστα μότο κρός, έξω από την Ιεράπετρα.

Με ταχύτητα ανεβαίνει στο ανάχωμα -- και με τη μηχανή του σηκώνονται στον αέρα.

Άγνωστο γιατί, του έφυγε το τιμόνι απ` τα χέρια κι έπεσε στο χώμα από ύψος 10 μέτρων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτατα σε όλο του το σώμα.

Οι φίλοι του ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ ώστε να διακομιστεί στο νοσοκομείο. Η παρέα των νεαρών πήγαιναν συχνά στο σημείο για να ασκηθούν στην αυτοσχέδια πίστα.

Δυστυχώς και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο νεαρός --- δεν άντεξε κι αφησε τη τελευταία του πνοή, καθώς τα τραυματά του ήταν βαρύτατα. Στο σημείο της τραγωδίας βρέθηκαν φίλοι του νεαρού που προσπαθούσνα να καταλάβουν πώς έγινε το κακό.

Η αυτοσχέδια πίστα δεν είναι παρά κάποιοι χωνματόδρομοι που οδηγούν σε κτήματα και θερμοκήπια στη πειροχή - με 2-3 αναχώματα που φτιάχτηκαν για τα άλματα.

Για την αυτοσχέδια πίστα μίλησε στον ΑΝΤ1 ο Δήμαρχος Ιεράπετρας αναφέροντας μεταξύ άλλων πως "ήταν αυτοσχέδια χωρίς καμία άδειοδότηση, πολλοί μοτοσικλετιστές πήγαιναν εκεί για εξάσκηση".

ΟΙ αστυνομικοί της Τροχάιας, διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματοςμ αλλά και τα δεδομένα για την αυτοσχέδια πίστα, ώστε να αποδοθούν ευθύνες.

Η κηδεία του νεαρού θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Φωτεινής στην Ιεράπετρα στις 14:00 μ.μ.

