Χανιά

Κακοκαιρία “Avgi” – Χανιά: Κεραυνός χτύπησε σπίτι (εικόνες)

"Άγιο είχε" το ζευγάρι των ηλικιωμένων ενοίκων οι οποίοι δε χτυπήθηκαν και εν συνεχεία απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Αναστάτωση επικράτησε στο χωριό Ραμνή Χανίων στην Κρήτη, το πρωί της Τρίτης, όταν κεραυνός έπεσε πάνω σε σπίτι.

Ο κεραυνός προκάλεσε ζημιές στους τοίχους, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ενημερωτικής ιστοσελίδας της Κρήτης creta24.gr «έκαψε» και την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού.

Οι ιδιοκτήτες, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, “είχαν άγιο” καθώς κατάφεραν να βγουν σώοι από το σπίτι, ενώ στο σημείο έσπευσε δύναμη της Υπηρεσίας Βρυσών του Πυροσβεστικού Σώματος.

