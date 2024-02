Βοιωτία

Βοιωτία: Μοναχή και η αδερφή της εντοπίστηκαν νεκρές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δύο γυναίκες εντοπίστηκαν νεκρές μετά από την κατάσβεση φωτιάς στο μοναστήρι.

-

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα σε μοναστήρι στη Βοιωτία. Νεκρές εντοπίστηκαν μια μοναχή και η αδερφή της από πυρκαγιά που ξέσπασε στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου στον Υψηλάντη Βοιωτίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tvstar.gr πιστοί που επισκέπτονται την Μονή ανησύχησαν καθώς η ηγουμένη δεν απαντούσε στις επίμονες τηλεφωνικές κλήσεις τους.

Ενημέρωσαν στη συνέχεια το δήμαρχο Αλιάρτου Θεσπιών Γιώργο Αραπίτσα για την ανησυχία τους και εκείνος συνοδευόμενος από αστυνομικούς κατάφεραν να προσεγγίσουν το μοναστήρι που βρίσκεται σε υψόμετρο 700 μέτρων.

Οι πόρτες ήταν κλειδωμένες και αναγκάστηκαν να καλέσουν τεχνικό για να μπορέσουν να μπουν στο εσωτερικό του μοναστηριού.

Δυστυχώς αρχές και πιστοί βρέθηκαν μπροστά στο αποτρόπαιο θέαμα.

Η 77χρονη ηγουμένη και η μικρότερη αδελφή της που έπασχε από ανίατη ασθένεια βρέθηκαν νεκρές στο δωμάτιο και γύρω από τη σόμπα.

Τις τελευταίες ημέρες το μοναστήρι ήταν αποκλεισμένο λόγω του χιονιού.

Προανάκριση διενεργεί το ΑΤ Αλιάρτου.

Διενεργείται προανάκριση για δύο (2) σορούς που εντοπίστηκαν εντός της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Νέου στον Υψηλάντη Βοιωτίας. Σχετικό δελτίο τύπου: https://t.co/jii1HL5jK0

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 2, 2024

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, τοπικές βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Παρασκευή

Rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 158 σημεία

Βοτανικός: στο νοσοκομείο άνδρας από πυροβολισμούς