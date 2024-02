Φλώρινα

Βεγορίτιδα: Νεκρός εντοπίστηκε ο αγνοούμενος ψαράς

Εντοπίστηκε η σορός του ψαρά ο οποίος αγνοείτο από το απόγευμα του Σαββάτου.

-

(εικόνα αρχείου)

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από τους δύτες της 2ης ΕΜΑΚ ο ψαράς ο οποίος αγνοείτο από το απόγευμα του Σαββάτου, από τη λίμνη Βεγορίτιδα.

Ο ηλικιωμένος είχε πάει για ψάρεμα όταν χάθηκαν τα ίχνη του και το απόγευμα του Σαββάτου ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και ξεκίνησαν οι έρευνες στη λίμνη στο Αμύνταιο.

Το μεσημέρι της Κυριακής εντοπίστηκε από τους δύτες και τη σορό του παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

