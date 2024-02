Θεσσαλονίκη

Ναρκωτικά - Θεσσαλονίκη: Σκούπα της ΕΛΑΣ με πολλές συλλήψεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ολόκλητη την πόλη, νεαροί φαίνεται να "αλώνιζαν" μεταφέροντας ουσίες, άλλοι προς χρήση και άλλοι προς εμπορία.

-

Στη σύλληψη 27 ατόμων σε διάφορες περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης, για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, προχώρησαν αστυνομικοί των διευθύνσεων Άμεσης Δράσης, Αστυνομίας και Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των ελέγχων που διενήργησαν από τις απογευματινές ώρες της 31ης Ιανουαρίου, μέχρι και τις πρωινές ώρες 4ης Φεβρουαρίου.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η αστυνομία, σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκαν δικογραφίες για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης, ηρωίνης, κοκαΐνης και ναρκωτικών δισκίων, ενώ οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση σύλληψης 21χρονου Έλληνα από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή της Καλαμαριάς, διότι στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μία συσκευασία κάνναβης συνολικού βάρους 34,6 γραμμαρίων.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Επίδομα θέρμανσης με ρεύμα: Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων

Ινδικός Ωκεανός: Ανησυχία για τις πειρατικές επιθέσεις σε πλοία

Βεγορίτιδα: Νεκρός εντοπίστηκε ο αγνοούμενος ψαράς