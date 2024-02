Χανιά

Πυρκαγιά στα Χανιά: Άνδρας κάηκε ζωντανός μέσα στο σπίτι του (εικόνες)

Πώς συνέβη το περιστατικό το οποίο κόστισε τη ζωή στον άτυχο άνδρα. Ποιες εκδοχές διερευνά η Πυροσβεστική.

Τραγωδία σημειώθηκε στην Κρήτη το απόγευμα της Κυριακής μετά από πυρκαγιά σε σπίτι.

Οι άνδρες της Υπηρεσίας Χανίων του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι κλήθηκαν να σβήσουν την φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στην λεωφόρο Σούδας, βρέθηκαν μπροστά σε μια απανθρακωμένη σορό.

Όπως μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα της Κρήτης creta24.gr , πρόκειται για τον 75χρονο ιδιοκτήτη του σπιτιού, ο οποίος δεν κατάφερε να βγει από το σπίτι και βρήκε τραγικό θάνατο.

Ο άνδρας φέρεται να έμενε μόνος του και να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς διερευνά το Ανακριτικό Τμήμα του Πυροσβεστικού Σώματος.

