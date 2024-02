Ηράκλειο

Κρήτη – Λιμενικό: Σύλληψη αξιωματικού μετά από παρακολούθηση των “Αδιάφθορων”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως φτάσαμε στη σύλληψη του αξιωματικού, μετά την παρακολούθηση του επί 2 μήνες. Τα λαθραία τσιγάρα, οι έλεγχοι στα πλοία και οι μετανάστες.

-

εικόνα αρχείου

Συνελήφθη από αστυνομικούς του Ηρακλείου, αξιωματικός του Λιμενικού καθώς σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν στο μικροσκόπιο των «αδιάφθορων» τους τελευταίους δύο μήνες, αντιμέτωπος με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες.

Αφορμή για την αυτόφωρη σύλληψη του σήμερα, στάθηκε ο εντοπισμός κάποιων αφορολόγητων τσιγάρων στην οικία του, όμως οι πραγματικοί λόγοι της έρευνας είναι πολύ σοβαρότεροι.

Πληροφορίες του Cretalive αναφέρουν ότι τουλάχιστον δύο μήνες βρισκόταν στο κάδρο των «αδιάφθορών» μετά από ανώνυμη καταγγελία που έφθασε στην υπηρεσία για ύποπτες δοσοληψίες, δωροληψίες και συναλλαγές του ελεγχόμενου αξιωματικού.

Σύμφωνα με πηγές της Αστυνομίας η έρευνα τοποθετείται σε δύο επίπεδα που έχουν να κάνουν με τους ελέγχους πλοίων αλλά και με μετανάστες.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός – Τετάρτη: Πτώση της θερμοκρασίας κα νεφώσεις

ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν απέφυγε την δίωξη για χειρισμό απόρρητων εγγράφων

Μητσοτάκης: Μόνο με δημοσιονομική συνέπεια μπορούν να γίνονται παροχές (βίντεο)