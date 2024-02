Ηράκλειο

Ηράκλειο: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο λιμενικός που συνελήφθη

Αφορμή για την αυτόφωρη σύλληψη του σήμερα, στάθηκε ο εντοπισμός κάποιων αφορολόγητων τσιγάρων στην οικία του, όμως οι πραγματικοί λόγοι της έρευνας είναι πολύ σοβαρότεροι.

Προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου ζήτησε και έλαβε ο λιμενικός ο οποίος συνελήφθη και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος

Προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι, ζήτησε και έλαβε ο λιμενικός ο οποίος συνελήφθη και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για δωροληψία υπαλλήλου κατ'επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και λαθρεμπορία.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους του, πρόκειται για ένα βαρύ κατηγορητήριο και η σε βάρος του δικογραφία «βασίζεται σε άρση απορρήτου επικοινωνιών επί δίμηνο».

