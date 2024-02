Θεσσαλονίκη

Διαβατά: Φωτιά σε μάντρα ανακύκλωσης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες στα Διαβατά, όπου το μεσημέρι ξέσπασε μεγάλη φωτιά.

-

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε μάντρα ανακύκλωσης μετάλλων στα Διαβατά στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο επιχειρούν τέσσερα οχήματα με οκτώ πυροσβέστες ενώ από τον χώρο ακούγονται και εκρήξεις.

Για λόγους ασφαλείας έκλεισε η οδός Πόντου στα Διαβατα, ενώ δεν υπάρχει κίνδυνος για κτίρια καθώς η φωτιά είναι σε υπαίθριο χωρο.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: 12χρονος έκλεψε αυτοκίνητο, πήγε βόλτα στην πόλη και προκάλεσε τροχαίο

Βασιλιάς Κάρολος: η ανησυχία για τη διάγνωση με καρκίνο και η εξωστρέφεια του Παλατιού (βίντεο)

Μητσοτάκης από Χαϊδάρι για αγρότες: ανοιχτός διάλογος με ανοιχτούς δρόμους (εικόνες)