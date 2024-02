Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Νεκρός από φωτιά σε μονοκατοικία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία από φωτιά σε σπίτι, ο ένας εκ των ενοίκων του οποίου δεν κατόθρωσε να το εγκαταλείψει έγκαιρα. Καταστράφηκε ολοσχερώς η μονοκατοικία.

-

Νεκρός εντοπίστηκε τα ξημερώματα 45χρονος άνδρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς, σε μονοκατοικία στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις δύο τα ξημερώματα στην οδό Δημοδιδασκάλου Μπαϊμπούτη.

Στο σημείο επιχείρησαν τρία οχήματα με εννέα πυροσβέστες.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση για τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.

Σε ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος αναφέρεται «Σορός άνδρα, εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία επί της οδού Δημοδιδάσκαλου Μπαϊμπούτη στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος εννέα (9) πυροσβέστες με τρία (3) οχήματα. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές στη μονοκατοικία. Για το ανωτέρω περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα».

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΠΑΛ Αγίων Αναργύρων: Χτύπησαν μαθήτρια και το κατέγραφαν σε βίντεο

Εξάρχεια: Θρίλερ με νεκρό σε διαμέρισμα

Καιρός - Πέμπτη: Τοπικές βροχές και καταιγίδες