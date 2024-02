Ηράκλειο

Ηράκλειο: Χαράκωσε την αδελφή της πρώην συντρόφου του

Ποιος ο αρχικός σκοπός του νεαρού όταν εισέβαλε. Γιατί "άναψαν τα αίματα" μέσα στον καυγά.

Μία ακόμα περίπτωση έμφυλης βίας ήρθε στο φως την Πέμπτη, όταν ο πρώην σύντροφος μιας 23χρονης γυναίκας στο Ηράκλειο Κρήτης, εμφανίστηκε στο σπίτι της και της επιτέθηκε με σουγιά. Το συμβάν σημειώθηκε όταν ξαφνικά στο σπίτι της νεαρής κοπέλας, η οποία βρισκόταν μαζί με την συνομήλικη αδερφή της, εμφανίστηκε ο πρώην σύντροφός της μαζί με έναν φίλο του.

Άμεσα προκλήθηκε ένταση ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι, με τους δυο άνδρες να αποχωρούν για να επιστρέψουν λίγο αργότερα με αποτέλεσμα η κατάσταση να εκτραχυνθεί. Ο πρώην σύντροφος επιτέθηκε με σουγιά στην 23χρονη, με την δίδυμη αδελφή της τελικά να δέχεται το χτύπημα και να τραυματίζεται ελαφρά, σε μια προσπάθεια να την προστατέψει, όπως μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα της Κρήτης Cretapost.gr .

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν από τις τοπικές Αρχές και οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου. Θα δικαστούν την προσεχή Δευτέρα 12/2.

