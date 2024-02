Ηράκλειο

Μεταναστευτικό - Καλοί Λιμένες: Εντοπίστηκε ξύλινο σκάφος με δεκάδες επιβαίνοντες

Πώς εντοπίστηκαν από το τοπικό κλιμάκιο του Πολεμικού Ναυτικού, διασώθηκαν και οδηγήθηκαν στην ξηρά.

Κινητοποίηση επικράτησε το πρωί του Σαββάτου στο Λιμενικό, καθώς εντοπίστηκε ξύλινο σκάφος στο οποίο επέβαιναν μετανάστες στην θαλάσσια περιοχή 48 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου Κρήτης.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (EKΣEΔ) στήθηκε επιχείρηση για τον εντοπισμό και την διάσωση από το Πολεμικό Ναυτικό, των 72 μεταναστών που επέβαιναν στο σκάφος.

Οι μετανάστες περισυνελέγησαν από πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού και μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες.

