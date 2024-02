Ηράκλειο

Νικόλας - Τροχαίο στην Κρήτη: Το Σάββατο η κηδεία του παιδιού

Θρήνος για τον χαμό του Νικόλα, λιγες ημέρες μετά απο,τον θάνατο της γιαγιάς του...

-

Η τελευταία πράξη της τραγωδίας θα παιχτεί το Σάββατο 10/2 στις 15.00 στον ιερό ναό Αγίας Ζώνης στις Αγίες Παρασκιές Ηρακλείου Κρήτης, για το 2χρονο Νικόλα ο οποίος «έσβησε» το βράδυ της Πέμπτης στο ΠΑΓΝΗ όπου νοσηλευόταν από τις 28 Ιανουαρίου, μετά από σοβαρό τροχαίο στη Λυγαριά.

Στην ίδια ακριβώς εκκλησία όπου μέχρι τώρα συγγενείς και φίλοι της οικογένειας συγκεντρώνονταν και προσεύχονταν για να σωθεί το μικρό αγόρι, τώρα θα του πουν το τελευταίο αντίο.

Σύμφωνα με το επίσημο ανακοινωθέν από το Διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Γιώργο Χαλκιαδάκη, η κλινική κατάσταση του παιδιού δεν παρουσίασε καμία βελτίωση μετά τα διαδοχικά εγκεφαλικά επεισόδια, με αποτέλεσμα να εκλείπουν απολύτως οι τυχόν βάσιμες ελπίδες των γιατρών για ανάκαμψη. Λίγες αφότου τέθηκε υπόψη των γονέων η πληροφορία αυτή για έλλειψη δυνατότητας βελτίωσης, το παιδί έφυγε από τη ζωή.

Το άτυχο αγόρι είχε εγκλωβιστεί μαζί με τη γιαγιά του μέσα σε αμάξωμα αυτοκινήτου μετά από σφοδρή σύγκρουση στη Λυγαριά Ηρακλείου στις 28 Ιανουαρίου, εξαιτίας της οποίας μάλιστα, λίγο καιρό αργότερα έφυγε από τη ζωή και η γιαγιά του.

