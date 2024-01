Πολιτική

Δένδιας - Φρεγάτες “Constellation”: η Ελλάδα στο πρόγραμμα ναυπήγησης των υπερσύγχρονων πλοίων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποκάλυψε ο Νίκος Δένδιας για την συμπαραγωγή με τις ΗΠΑ των υπερσύγχρονων φρεγατών.

-

Του Νικόλα Βαφειάδη

Στο πρόγραμμα ναυπήγησης των υπερσύγχρονων αμερικανικών φρεγατών “Constellation” μπαίνει η Ελλάδα, όπως αποκάλυψε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Η αμερικανική επιστολή αποδοχής για τα 20+20 stealth μαχητικά αεροσκάφη πέμπτης γενιάς F-35, έφτασε στη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών και Επενδύσεων καθώς και στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. Έτσι τους επόμενους μήνες, οι δύο πλευρές θα καταλήξουν στην τελική συμφωνία προμήθειας, που θα ορίζει και το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των προηγμένων μαχητικών. Παράλληλα θα δοθεί και σημαντική δωρεάν αμυντική βοήθεια.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενημέρωσε σχετικά την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μετά και την επιστολή που είχε λάβει από τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Άντονι Μπλίνκεν.

Ο Νίκος Δένδιας, αποκάλυψε κατά τη συνάντησή του με τον Κύπριο ομόλογό του τη συμπαραγωγή με τις ΗΠΑ, φρεγατών νέας γενιάς “Constellation”.

Πιο συγκεκριμένα, είπε μεταξύ άλλων: "Συζητάμε με τις ΗΠΑ για τον σχεδιασμό, τον κοινό σχεδιασμό και τη συμπαραγωγή των φρεγατών νέας γενιάς “Constellation”. Πρόκειται για το πιο σύγχρονο πλοίο επόμενης γενιάς από τις φρεγάτες Μπελαρά, το οποίο εντάσσεται σταδιακά στο αμερικανικό ναυτικό, είναι εκτοπίσματος 6.700 τόνων, που διαθέτει μεταξύ άλλων και 32 κελιά εκτόξευσης πυραύλων. Ήδη, στις 16 Ιανουαρίου 2024, παρελήφθη από το ΓΕΝ σχετική επιστολή του αμερικανικού ναυτικού, καταρχήν αποδοχής του ελληνικού ενδιαφέροντος για τον σχεδιασμό και τη συμπαραγωγή επτά νέων φρεγατών κλάσης Constellation στα ελληνικά ναυπηγεία. Η συμφωνία θα προβλέπει επίσης τη δημιουργία σταθμού για την υποστήριξη και των αμερικανικών πλοίων που θα επιχειρούν στην αρμάδα του 6ου Στόλου".

Στην ανάρτησή του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρει: "Συζητάμε με τις ΗΠΑ για τον κοινό σχεδιασμό και την συμπαραγωγή των φρεγατών νέας γενιάς Constellation.

Ήδη, παρελήφθη από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού επιστολή του Ναυτικού των ΗΠΑ, καταρχήν αποδοχής του ενδιαφέροντος της Ελλάδας για τον σχεδιασμό και τη συμπαραγωγή έως 7 νέων φρεγατών κλάσης Constellation στα ελληνικά ναυπηγεία.

Η Ελλάδα, εφόσον υπάρξει συμφωνία, θα μπορούσε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα αυτό ευθύς εξ αρχής, δηλαδή από τον σχεδιασμό του, σύμφωνα με τις ανάγκες του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, σε ένα τεράστιο άλμα για τον Στόλο μας, αλλά και για την ελληνική ναυπηγική βιομηχανία."

Συζητάμε με τις ΗΠΑ για τον κοινό σχεδιασμό και την συμπαραγωγή των φρεγατών νέας γενιάς Constellation.



Ήδη, παρελήφθη από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού επιστολή του Ναυτικού των ΗΠΑ, καταρχήν αποδοχής του ενδιαφέροντος της Ελλάδας για τον σχεδιασμό και τη συμπαραγωγή έως 7 νέων… pic.twitter.com/34VKkEvd0X — Nikos Dendias (@NikosDendias) January 29, 2024

Στην Τουρικία πάντως έχουν ήδη αρχίσει οι αντιδράσεις για την υπεροπλία που αποκτά η Ελλάδα με τα F-35.



Η πορεία των εξοπλιστικών προγραμμάτων βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης, που είχαν στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας με τον Στέφανο Κασσελάκη.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ευχαρίστησε τον Υπουργό και τους επιτελείς για την ενημέρωση και τόνισε: "Για μας δεν είναι τα εθνικά θέματα, η άμυνα της χώρας ζήτημα επικοινωνίας, είναι ζήτημα της ασφάλειας της κάθε Ελληνίδας, του κάθε Έλληνα.

Μετά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα και το Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού Θήβας".





Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Avgi” - Αττική: Κλειστά σχολεία σε 8 Δήμους

Τέμπη: Ποινική δίωξη σε 15 στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ

Ευρωεκλογές: Ο Ερντογάν ιδρύει κόμμα στην... Γερμανία!