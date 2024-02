Ηράκλειο

Κρήτη: Πατέρας και γιος αγνόησαν τις οδηγίες και κινδύνεψαν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αγνόησαν τον καιρό και τους ισχυρούς ανέμους και κινδύνεψαν δύο άνδρες που βγήκαν στη θάλασσα με μικρή βάρκα.

-

Συναγερμός στο Ηράκλειο το πρωί της Κυριακής για δύο άτομα, πατέρα και γιο, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες είχαν πάει για ψάρεμα ανοιχτά της θαλάσσιας περιοχής του Παγκρητίου και κινδύνεψαν σοβαρά να χαθούν στα νερά λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Οι δύο άνδρες δεν είχαν υπολογίσει τους πολύ ισχυρούς ανέμους που πνέουν σήμερα, ενώ και το σκάφος με το οποίο είχαν ξεμακρύνει από την παραλία ήταν μικρό και ακατάλληλο για τέτοιου είδους καιρικές συνθήκες.

Πλωτό σκάφος του Λιμενικού προσέτρεξε για την έγκαιρη διάσωσή τους και έτσι αποφεύχθηκε μια τραγωδία που πολύ πιθανό να στοίχιζε τη ζωή των δύο ανδρών.

Πηγή: neakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρότες: το 15μελές και τα αιτήματα για το ραντεβού στο Μαξίμου

Ο Πάπας Φραγκίσκος συνάντησε τον Χαβιέρ Μιλέι

Λούνα Παρκ στην Ισπανία: Ατύχημα με τρενάκι (βίντεο)