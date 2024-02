Αχαΐα

Πάτρα - Τροχαίο: Η “τρελή πορεία” οχήματος που “πέφτει” πάνω σε αμάξι και ρίχνει κολώνα (βίντεο)

Σε μια άμορφη μάζα σιδερικών μετατράπηκαν τα δύο αυτοκίνητα. Την “τρελή πορεία” του οχήματος κατέγραψε κάμερα από άλλο αυτοκίνητο.

Σφοδρή σύγκρουση με αποτέλεσμα δύο αυτοκίνητα να μετατραπούν σε άμορφη μάζα σιδερικών συνέβη λίγο πριν τις 3 το απόγευμα της Κυριακής στην εθνική οδό Πατρων Αθηνων κοντά στο πρώην Pomodoro (μετά την Κανελλοπούλου).

Δύο οχήματα συγκρούστηκαν όταν το ένα έπεσε πάνω στο σταθμευμένο αυτοκίνητο και στη συνέχεια… ανέβηκε πάνω στο πεζοδρόμιο. Ευτυχώς δεν υπήρχε πεζός εκείνη την ώρα.

Το ΕΚΑΒ έφθασε στο σημείο με ασθενοφόρο αλλά δεν δηλώθηκε τραυματισμός. Ερευνες για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία Πατρών.

Κάμερα από άλλο αυτοκίνητο κατέγραψε την τρελή πορεία του ΙΧ.





