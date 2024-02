Λάρισα

Κακοκαιρία "Daniel": Συγκλονίζουν οι εικόνες από drone πάνω από τις πλημμυρισμένες εκτάσεις (βίντεο)

Σε βίντεο φαίνονται τεράστιες εκτάσεις, χωράφια, αγροτικά μηχανήματα, σκεπασμένα κάτω από το νερό, πέντε μήνες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες.

Πλάνα από drone από τις περιοχές των χωριών Μέλισσα, Αμυγδαλή και Λοφίσκος Λάρισας, τα οποία χτυπήθηκαν από την κακοκαιρία Daniel τον Σεπτέμβριο του 2023 αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής και προκαλούν προβληματίσμο για την επόμενη μέρα.

Εντωμεταξύ επιστολή προς τον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη, έστειλε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δ. Κουρέτας Στην επιστολή εκφράζει την θέληση της περιφέρεια ς Θεσσαλίας να προχωρήσει στην απάντληση των υδάτων από την περιοχή του Στεφανοβικείου, όπου και εδράζει η Ταξιαρχία Αεροπορίας Στρατού (1η ΤΑΞΑΣ), μέχρι το ερχόμενο φθινόπωρο και να προχωρήσει στην κατασκευή των απαραίτητων έργων υποδομής (αναχώματα κλπ.) που θα την προστατεύσουν από ανάλογα πλημμυρικά φαινόμενα όπως του DANIEL και του ELIAS στο μέλλον

Αναλυτικά η επιστολή:

«Κύριε Πρόεδρε,

Με την παρούσα επιστολή θέλω να σας ενημερώσω και να μοιραστώ μαζί σας ορισμένες σκέψεις μου για ένα θέμα που δεν ανήκει στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας, ωστόσο την επηρεάζει σε πολλούς τομείς τη λειτουργίας της. Αναφέρομαι στην υπόθεση της Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού ( 1η ΤΑΞΑΣ), της οποίας η έδρα βρίσκεται στο Στεφανοβίκειο Μαγνησίας. Γνωρίζετε καλά πως οι πρωτοφανείς καταιγίδες του περασμένου φθινοπώρου DANIEL και ELIAS έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές στις εγκαταστάσεις της 1ης ΤΑΞΑΣ, οι οποίες ακόμη και σήμερα βρίσκονται πλημμυρισμένες και όπως είναι φυσικό η διοίκηση, οι μονάδες, καθώς και τα πτητικά μέσα έχουν μετακινηθεί σε άλλες εγκαταστάσεις και αεροδρόμια.

Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη της προσωρινής αυτής μετεγκατάστασης. Ωστόσο διαρρέουν πληροφορίες (δε γνωρίζω αν αυτό γίνεται σκόπιμα ή όχι) που μιλούν για την οριστική μετακίνηση όλου του συγκροτήματος σε άλλες περιοχές! Οι πληροφορίες ή οι φήμες αυτές μας προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία για πολλούς λόγους τους οποίους και μοιράζομαι μαζί σας: Ο σχηματισμός αυτός έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της Θεσσαλίας και αποτελεί θέμα μείζονος προτεραιότητας - για μένα και τους Θεσσαλούς - να παραμείνει στην περιφέρειά μας. Η ενδεχόμενη μετακίνηση της προκαλεί μια αλυσίδα προβλημάτων τόσο σε οικονομικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Δεν είμαι από εκείνους που βλέπουν τις ένοπλες δυνάμεις ως φορέα ανάπτυξης μια περιοχής αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση η τοπική οικονομία ενισχύεται πολλαπλά από την παρουσία των μονάδων αυτών και τυχόν οριστική μετακίνηση τους θα επιτείνει την οικονομική δυσπραγία που προκάλεσαν οι καταστροφές του περασμένου φθινοπώρου.

Σε κοινωνικό επίπεδο η κατάσταση γίνεται σοβαρότερη στην περίπτωση της οριστικής μετακίνησης. Όπως πληροφορούμαι, στελέχη του εν λόγω στρατιωτικού σχηματισμού, λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου τους, ανήκουν σε μια ειδική κατηγορία που περιορίζει τις μετακινήσεις του σε 2-3 περιοχές της χώρας, όπου σταθμεύουν αντίστοιχα μέσα. Έτσι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ως τόπο της μόνιμης διαμονής τους μια από τις περιοχές αυτές. Αυτό έκαναν και τα 800 περίπου στελέχη που υπηρετούν σ’ αυτές τις μονάδες. Επέλεξαν ως τόπο κατοικίας τους μια από τις πόλεις και κωμοπόλεις της Θεσσαλίας και ασφαλώς οι περισσότερες οικογένειες έχουν εκτεθεί σε δανεισμό για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς κατοικίας στις περιοχές αυτές. Σκεφθείτε λοιπόν το μέγεθος της κοινωνικής αναταραχής που θα προκαλέσει μια απόφαση για την οριστική μεταστάθμευση του σχηματισμού αυτού.



Ήδη δέχομαι μηνύματα ανησυχίας των στελεχών αυτών και οφείλω να σας τα μεταφέρω. Κάποιοι μάλιστα εκμυστηρεύονται ότι θα καταφύγουν ακόμη και στην παραίτηση από το στρατό αν υποχρεωθούν σε κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι είναι κάτι που πρέπει να αποφευχθεί για πολλούς λόγους.

Δεν έχω τη γνώση και την εμπειρία να αναφερθώ στο επιχειρησιακό μέρος της υπόθεσης, αλλά υποθέτω ότι για να βρίσκεται η μονάδα εκεί από την ημέρα στης συγκρότησής της,η περιοχή θα είναι κατάλληλη για τα επιχειρησιακά της σχέδια.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι αποφασισμένη να συνδράμει την προσπάθεια του ΥΕΘΑ και των επιτελείων για την εξεύρεση της καλύτερης λύσης για την παραμονή της 1ης ΤΑΞΑΣ στη Θεσσαλία.

Αναλαμβάνω προσωπική δέσμευση για εκπόνηση σχεδίου απάντλησης των υδάτων από την περιοχή του Στεφανοβικείου μέχρι το ερχόμενο φθινόπωρο και παράλληλα την προώθηση των απαραίτητων έργων υποδομής για την προστασία του στρατοπέδου από ανάλογα φαινόμενα τα επόμενα χρόνια. Νομίζω πως συμφωνείτε ότι δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να προκαλέσουμε νέα τραύματα στην ήδη πολύπαθη Θεσσαλία και στους κατοίκους της, που κάνουν τεράστιο αγώνα για να σταθούν στα πόδια τους.

Παραμένω στη διάθεσή σας για τη συνεργασία και την εξεύρεση λύσεων που θα οδηγήσουν στην έξοδο της Θεσσαλίας από την κρίση που της προκάλεσε η φύση, χωρίς να παραλείπονται και τα ανθρώπινα λάθη».