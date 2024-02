Λασιθίου

Κρήτη: Νεκρός νεαρός που καταπλακώθηκε από τοίχο

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στην διάρκεια εργασιών.

Τραγωδία στο Σίσι του νομού Λασιθίου, μετά από πτώση τοίχου που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα Δευτέρα, με αποτέλεσμα ένας άνδρας να ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, ο άνδρας είναι αλλοδαπής καταγωγής, περίπου 30 ετών και η πτώση εξωτερικού τοίχου σημειώθηκε σε ξενοδοχείο της περιοχής στην διάρκεια εργασιών.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφεραν στον Κέντρο Υγείας Νεάπολης. Γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή όμως ο άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή.

