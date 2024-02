Τρίκαλα

Τρίκαλα: Δάσκαλοι Tae Kwon Do έσωσαν γυναίκα που απειλούσε να πηδήξει από μπαλκόνι (εικόνες)

Με ποιον τρόπο ην έσωσαν πολίτες. Πως βοήθησε ο αντιδημάρχος της πόλης.

Ένα τραγικό γεγονός συνέβη, προ ολίγων ημερών, στο κέντρο των Τρικάλων με μια γυναίκα να απειλεί ότι θα πηδήξει από το μπαλκόνι του σπιτιού της.

Το συμβάν έγινε στη συμβολή των οδών Γαριβάλδη και Βύρωνος. Όπως καταγραφεί το ρεπορτάζ του Trikalanews.gr η γυναίκα άρχιζε να φωνάζει ενώ μόλις είδε να περνά ο αντιδήμαρχος Τάκης Παζαΐτης τον φώναξε γνωστοποιώντας του ότι έχει σκοπό να πέσει.

Ο ίδιος αντιδρώντας ψύχραιμα και μαζί με τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων της γειτονιάς ειδοποίησαν τις αρχές. Μέχρι ωστόσο να φτάσει η πυροσβεστική και η αστυνομία δυο δάσκαλοι ταε κβο ντο έσπασαν την πόρτα και την έσωσαν.

