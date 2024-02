Θεσσαλονίκη

Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης: Δημοσιογράφος “έκοψε βόλτες” ανενόχλητη, μια μέρα μετά τον φάκελο - βόμβα (βίντεο)

Αίσθηση προκαλεί το βίντεο από την εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα". Οι "έλεγχοι με ωράριο" και τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας δεν άλλαξαν ούτε μετά την εύρεση του φακέλου με τα εκρηκτικά.

Σαν να μην έγινε τίποτα την Δευτέρα, βρήκε το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης το πρωί της Τρίτης η ρεπόρτερ του ΑΝΤ1 και της εκπομπής "Καλημέρα Ελλάδα", Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου, η οποία μπήκε ανενόχλητη και "έκοψε βόλτες" στο ισόγειο, έχοντας όπως είπε άνεση να κινηθεί και σε όποιον όροφο ήθελε, χωρίς κάποιος να την ελέγξει ή να την εμποδίσει.

Το "σουλάτσο" της δημοσιογράφου έγινε πριν τις 8 το πρωί, οπότε ξεκινά το ωράριο για τους ελέγχους σε ανθρώπους και αντικείμενα που διέρχονται από την κεντρική είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου, σε ώρα πάντως που οι πόρτες ήταν ανοικτές και αρκετοί άνθρωποι έμπαιναν στο κτήριο, όπως είπε η δημοσιογριάφος, κρατώντας φακέλους και τσάντες, που μπορεί να περιέχουν οτιδήποτε.

Όλα αυτά, λίγες ώρες μετά τον εντοπισμό φακέλου με εκρηκτικά στο γραφείο της Προέδρου Εφετών.

Προβληματισμό για τα μέτρα ασφαλείας και το γεγονός ότι δεν άλλαξε το παραμικρό παρά τον εντοπισμό του φακέλου με τα εκρηκτικά, που θα μπορούσε να αποδειχθεί φονικός αν κάποιος τον άνοιγε, εκφράζουν οι δικαστικοί υπάλληλοι:

Ουρές μετά τις 08:00 στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου

Πάντως, από τις 08:00 και μετά, σχηματίζονται ουρές έξω από τα δικαστήρια της Θεσσασαλονίκης, καθώς γίνεται ενδελεχής έλεγχος σε όσους περνούν την πύλη του κτηρίου.

Από σήμερα λειτουργεί μόνο η κεντρική πόρτα του κτηρίου, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ολιγόλεπτη καθυστέρηση στην είσοδο, καθώς χιλιάδες άτομα εισέρχονται καθημερινά στα δικαστήρια.

Ο "συναγερμός" σήμανε γύρω στις 14:00 της Δευτέρας όταν εντοπίστηκε στο γραφείο της προέδρου Εφετών δέμα που κρίθηκε ως ύποπτο.

Το δέμα απομακρύνθηκε και μεταφέρθηκε στα μηχανήματα ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων που βρίσκεται στην κεντρική είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου ενώ απαγορεύτηκε η προσέγγιση οποιουδήποτε στο σημείο.

Ο μηχανισμός εξουδετερώθηκε, ενώ οι έρευνες των διωκτικών αρχών για τον αποστολέα και τη διαδρομή του φακέλου βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Ευτυχώς δεν έγινε μακελειό» φέρεται να είπε αστυνομικός των ΤΕΕΜ.

Σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρεται «βρέθηκε ύποπτος φάκελος στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Ο φάκελος ελέγχθηκε στο μηχάνημα X-RAY και διαπιστώθηκε ότι περιέχει εκρηκτική ύλη. Στο σημείο μετέβη άμεσα κλιμάκιο του Τ.Ε.Ε.Μ. και παρέλαβε τον φάκελο. Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας Θεσσαλονίκης»

