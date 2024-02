Δωδεκανήσα

Κακοκαιρία στη Ρόδο: Ανεμοστρόβιλος “σάρωσε” το νησί (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταστροφές και προβλήματα προκάλεσε στη Ρόδο ο ανεμοστρόβιλος που έπληξε το νησί το βράδυ της Δευτέρας.

-

Ισχυρός ανεμοστρόβιλος έπληξε τη Δευτέρα το νησί της Ρόδου, προκαλώντας προβλήματα. Το φαινόμενο επηρέασε την περιοχή μεταξύ Καλλιθέας και Ζέφυρου.

Οι θυελλώδεις άνεμοι σήκωσαν, στην κυριολεξία, σκάφη από τη θάλασσα, ενώ επηρεάστηκαν τόσο οι πτήσεις όσο και τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς τη Ρόδο.

Από τις πτώσεις δέντρων, προκλήθηκαν ζημιές ακόμα και στο κέντρο της πόλης της Ρόδου, όπου έκλεισε και δρόμος, ευτυχώς όμως, όχι τραυματισμοί.

Η Πυροσβεστική δέχθηκε έξι κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και δύο για κοπές δέντρων.

Πηγή: rodiaki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυφάδα - Ναυτιλιακή εταιρεία: “Τους σκότωσε ο… άνθρωπος τους” (βίντεο)

Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης: Δημοσιογράφος “έκοψε βόλτες” ανενόχλητη, μια μέρα μετά τον φάκελο - βόμβα (βίντεο)

Ξυλοδαρμός αστυνομικού στο Μενίδι: Ο γιος του είχε καταγγελθεί από κορίτσι στο σχολείο (βίντεο)