Ηράκλειο - Δίκη για επίθεση με βιτριόλι: “Δεν είμαι δολοφόνος”, λέει η 39χρονη (εικόνες)

Τι υποστήριξε κατά την απολογία της η 39χρονη που κατηγορείται για την επίθεση με καυστικό υγρό στον πρώην σύζυγό της.

Ξεκίνησε σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για την επίθεση με καυστικό υγρό σε βάρος 38χρονου που σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2022 σε ξενοδοχείο της πόλης.

Στο εδώλιο κάθεται η 39χρονη πρώην σύζυγος του θύματος, η οποία αντιμετωπίζει, την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Κατηγορούμενοι είναι δύο ακόμη άτομα, μία φίλη της και ο οδηγός ταξί που την επιβίβασε μετά την επίθεση, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της συνέργειας στην ανθρωποκτονία.

«Δεν είμαι δολοφόνος, είμαι ενάμιση χρόνο σε σοκ», ισχυρίστηκε μεταξύ άλλων η 39χρονη στην απολογία της.

Η μεταφορά της στο δικαστικό μέγαρο έγινε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με την 39χρονη να φορά αλεξίσφαιρο γιλέκο και πάνοπλους αστυνομικούς να βρίσκονται μέσα και περιμετρικά του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου.

Από τη δίκη θα λείπει το θύμα, καθώς όπως ανακοίνωσε τις προηγούμενες ημέρες μέσω των δικηγόρων του, Αλ. Κούγια και Αλ. Σπανάκη, δεν θα παραστεί.

«Για τους κανόνες ηθικής που υπηρετεί ο ίδιος, τόσο στην περιοχή στην οποίαν ανδρώθηκε, όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον, του είναι αδιανόητο να παραστεί στο Δικαστήριο και να εκπροσωπηθεί από δικηγόρους στρεφόμενος εναντίον γυναίκας, οποιοδήποτε έγκλημα και να έχει διαπράξει εις βάρος του αυτή και ότι κατόπιν αυτής της επιλογής του, εγκαταλείπει το Δικαστήριο, χωρίς τη δική του παρουσία, να αποφασίσει αυτεπαγγέλτως για τη τύχη των δύο κατηγορουμένων γυναικών», αναφέρεται στην ανακοίνωση των δύο δικηγόρων του.

To χρονικό της υπόθεσης

Η επίθεση με το βιτριόλι σημειώθηκε τα ξημερώματα της 22ας Οκτωβρίου του 2022 και ενώ το 37χρονο τότε θύμα και η δράστιδα βρίσκονταν σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο κέντρο της πόλης.

Η γυναίκα έριξε στον εν διαστάσει τότε σύζυγό της το καυστικό υγρό, το οποίοι σύμφωνα με την επίσημη έκθεση περιείχε «εξαιρετικά υψηλή συγκέντρωση θειικών ανιόντων γεγονός το οποίο συνάδει με την περίπτωση το εν λόγω δείγμα να ήταν πυκνό υδατικό διάλυμα θειικού οξέος».

Αμέσως μετά τράπηκε σε φυγή, επιβιβαζόμενη σε ταξί και παραδόθηκε στις αρχές τρεις ημέρες μετά.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα και κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή του στην Αθήνα. Νοσηλεύτηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα στο Θριάσιο, όπου υποβλήθηκε σε πολλά χειρουργεία.

