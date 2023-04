Επίθεση με βιτριόλι: H 38χρονη μέσα από τις φυλακές μιλά στο “Πρωινό” (βίντεο)

Life

"Δεν ήθελα να γίνω νέα Καρολάιν" είπε η 38χρονη μέσα από τη φυλακή.

Τον περασμένο Οκτώβριο σε ξενοδοχείο στο κέντρο του Ηρακλείου η 38χρονη γυναίκα πέταξε καυστικό υγρό στον εν διαστάσει σύζυγό της, προκαλώντας του σοβαρά εγκαύματα στο πρόσωπο, τον λαιμό και το χέρι του.

Ο 36χρονος Κρητικός διακομίστηκε εσπευσμένα στο ΠΑΓΝΗ, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα μεταφέρθηκε στην Αθήνα και το Θριάσιο Νοσοκομείο, καθώς τα εγκαύματα που υπέστη έχρηζαν εξειδικευμένης ιατρικής περίθαλψης. Η 38χρονη είχε τότε διαφύγει από το σημείο και για μερικά 24ωρα παρέμενε άφαντη. Τελικά, λίγες ημέρες μετά το συμβάν παραδόθηκε στην ΕΛ.ΑΣ., συνοδευόμενη από τους δικηγόρους της.

Η 38χρονη μίλησε το πρωί της Τετάρτης στο "Πρωινό" μέσα από τις φυλακές και αναφέρθηκε σε απειλές που φέρεται να δέχεται "ήρθε μία συγκρατούμενη και μου είπε πως όταν βγω έξω θα με κάψουν ζωντανή. Ο πρώην σύζυγός μου έχει πολύ καλή σχέση με όλους τους κρατούμενους και εγώ βρίσκομαι εδώ μέσα σε άμεσο κίνδυνο".

Σχετικά με την επίθεση με βιτριόλι είπε πως "πληρώνω το γεγονός ότι προσπάθησα να αμυνθώ και να μη γίνω μία νέα Καρολάιν" ενώ συνέχισε λέγοντας πως "ήξερα που έμπλεξα αλλά θεώρησα ότι θα τον αλλάξω δεν τα κατάφερα".

Ο κ. Κούγιας, που είναι συνήγορος του άνδρα που δέχθηκε την επίθεση μίλησε στο ¨Πρωινό¨" και είπε πως "ο άνδρας αυτός έχει κάνει ήδη 25 χειρουργεία και ακόμη κινδυνεύει να χάσει την όρασή του. Είναι μία αδίστακτη γυναίκα που κατέστρεψε τον άνδρα της και πρέπει να περιμένει ένα φορτηγό με ποινές".





