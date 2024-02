Λάρισα

Λάρισα: Θρίλερ με σορό σε υπόγειο πολυκατοικίας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Φως" στον μυστηριώδη θάνατο της γυναίκας αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή.

-

Τραγωδία στη Λάρισα με μία γυναίκα να εντοπίζεται νεκρή σε υπόγειο πολυκατοικίας.

Πιο συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Τρίτης, σε υπόγειο πολυκατοικίας στην οδό Ηπείρου, εντοπίστηκε νεκρή μία 63χρονη.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η αστυνομία η οποία διεξάγει έρευνα για το τραγικό συμβάν.

Φως στα αίτια του θανάτου της γυναίκας, αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή που θα διενεργηθεί την Τετάρτη.

Πηγή: onlarissa.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Εξεταστική για Τέμπη - Καραμανλής: κάποιοι έχουν ήδη συντάξει το πόρισμά τους εναντίον μου

ΕΦΚΑ: Χωρίς ιατροφαρμακευτική κάλυψη 730000 επαγγελματίες - Ποιοι “σώζονται”

Αγρότες - Μητσοτάκης: Στο Μαξίμου η αντιπροσωπεία τους