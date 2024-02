Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Επεισόδια: Βανδαλισμοί στην ΕΥΑΘ και στο γραφείο της Ράπτη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κουκουλοφόροι προκάλεσαν φθορές στο γραφείο της Υφυπουργού Τουρισμού και επιτέθηκαν σε αστυνομικούς και δημοσιογράφους.

-

Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν την Πέμπτη το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, κατά τη λήξη του Πανεκπαιδευτικού Συλλαλητηρίου που διοργάνωσαν οι Σύλλογοι Φοιτητών με αίτημα την απόσυρση του νομοσχεδίου για την ίδρυση μη κρατικών ΑΕΙ.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 Βαγγέλης Κοκολάκος, περίπου στη 13.30 δημιουργήθηκε μια μικροένταση μεταξύ κουκουλοφόρων και ΜΑΤ, η οποία αποκλιμακώθηκε γρήγορα.

Ωστόσο στη συνέχεια τα πράγματα ξέφυγαν ξανά καθώς από τους νεαρούς πραγματοποιήθηκε επίθεση για φθορές, στα γραφεία της ΕΥΑΘ αλλά και στο βουλευτικό γραφείο της Υφυπουργού Τουρισμού Έλενας Ράπτη.

Περνώντας από τις τοπικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας η πορεία των φοιτητών διασταυρώθηκε με συγκέντρωση διαμαρτυρίας δικηγόρων η οποία πραγματοποιείτο εκεί. Κουκουλοφόροι βγήκαν από το σώμα της πορείας και επιτέθηκαν σε αστυνομικό της Διεύθυνσης Τροχαίας, διασπειρόμενοι ταυτόχρονα σε στενά γύρω από το ΑΠΘ και πυρπολώντας κάδους εν είδει οδοφραγμάτων.

Οι κουκουλοφόροι στη συνέχεια άρχισαν να πετούν πέτρες σε δημοσιογράφους και συνεργεία Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Ακολούθησαν “μάχες” ανάμεσα στους νεαρούς και την Αστυνομία μέσα στους δρόμους της πανεπιστημιούπολης του Αριστοτελείου, με τους κουκουλοφόρους να πετουν πέτρες, μπουκάλια και να εξωθούν αστυνομικούς με πυροσβεστήρες και εντέλει να “ταμπουρώνονται” μέσα στα κτήρια του ιδρύματος για να αποφύγουν τη σύλληψη. Η ατμόσφαιρα γύρω από τις σχολές ήταν αποπνικτική για τους περαστικούς.

Η ένταση αποκλιμακώθηκε περίπου στις 15.00. αλλά λίγο αργότερα τα πνεύματα οξύνθηκαν και πάλι με τον "κλεφτοπόλεμο" στους διαδρόμους του ΑΠΘ να αρχίζει ξανά.

Ειδήσεις σήμερα:

Δέσποινα Καρνέση - Σπύρος Καρνέσης: Κοινή δήλωση για το φονικό στην Γλυφάδα

“Ο άλλος άνθρωπος” – Πολυχρονόπουλος στον ΑΝΤ1: Δεν είμαι άγιος... είμαι “εκατομμυριούχος” (βίντεο)

Ομόφυλα ζευγάρια: τα “γαλάζια όχι” και η “κόντρα” Μητσοτάκη - Σαμαρά πριν την ψηφοφορία