Φοιτητές: Πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Στους δρόμους και πάλι οι Σύλλογοι Φοιτητών διαμαρτυρόμενοι για το νέο νομοσχέδιο για τα Μη Κρατικά ΑΕΙ.

Ακόμα ένα πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο πραγματοποιείται την Πέμπτη στα κέντρα των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης από τους Συλλόγους των Φοιτητών των ΑΕΙ, ενάντια στην ψήφιση νομοσχεδίου με θέμα την απελευθέρωση του δικαιώματος ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων.

Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ως σημείο εκκίνησης ορίστηκαν τα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών και η Πλατεία Καμάρας αντίστοιχα.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικοί και διοικητικοί υπάλληλοι στα πανεπιστήμια, οι οποίοι παρά την βροχή που πέφτει δήλωσαν αποφασισμένοι να «φωνάξουν» κατά των μέτρων της κυβέρνησης. Ανήρτησαν πανό που έγραφαν «Δωρεάν σπουδές για όλους – Πτυχία με αξία» και φώναξαν συνθήματα όπως «Δεν είμαστε πελάτες, αλλά φοιτητές» και «Το δίκιο του αγώνα βγάζουμε μπροστά, για να ’χουμε πτυχία, για να ’χουμε δουλειά».

Να σημειώσουμε ότι περίπου 150 σχολές τελούν υπό κατάληψη σε όλη την Ελλάδα, ωστόσο οι περισσότερες από αυτές πραγματοποιούν την τακτική εξεταστική Φεβρουαρίου μέσω διαδικτύου. Στον αντίποδα, το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, κάποιων σχολών του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΕΜΠ, με δήλωσή του αρνήθηκε να προχωρήσει σε online εξετάσεις.

Στο μεταξύ είναι σε εξέλιξη η ΕΔΕ για την αποσύνδεση του server στο Πανεπιστήμιο Αθηνών που είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η εξεταστική. Σε ρήξη ήρθαν οι συνδικαλιστές της ΑΔΕΔΥ με τον αντιπρύτανη, ο οποίος τονίζει ότι δεν εμπλέκεται στην δολιοφθορά και ότι θα προσφύγει στην δικαιοσύνη.

Στάση εργασίας πραγματοποιεί από τις 11.00 έως τη λήξη της βάρδιας η ΟΛΜΕ στηρίζοντας τον αγώνα των φοιτητών και τον δημόσιο χαρακτήρα των ΑΕΙ. Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) πραγματοποιεί επίσης στάση εργασίας από τις 11.00 έως τις 14.00 και από τις 14.00 έως τις 17.30 για την κάλυψη των εκπαιδευτικών του διευρυμένου ωραρίου.

Στη Θεσσαλονίκη κατά την έναρξη της πορείας νεαροί οι οποίοι είχαν καλύψει με μαύρες κουκούλες τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και φαίνονταν να ανήκουν στον αντιεξουστικό χώρο πήδηξαν τα κάγκελα φύλαξης του αρχαιολογικού χώρου της Καμάρας, ανέβηκαν στο μνημείο και του ανήρτησαν πανώ με συνθήματα εναντίον της ψήφισης τοων νέων κωδικών Ποινικού και Ποινικής Δικονομίας η οποία έχει εξαγγελθεί από το Υπουργείο Διακιοσύνης.

