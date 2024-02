Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα – νεκρός ο οδηγός

Το δυστύχημα συνέβη στη θαλάσσια περιοχή του ιστιοπλοϊκού ομίλου.

Τραγωδία τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από πτώση αυτοκινήτου στη θαλάσσια περιοχή του ιστιοπλοϊκού ομίλου.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική ένα αυτοκίνητο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ξέφυγε της πορείας του και κατέληξε στη θάλασσα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ανασυρθεί από το όχημα χωρίς τις αισθήσεις του ένας ηλικιωμένος, ο οποίος αφού απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες στη συνέχεια παρελήφθη από το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 11 πυροσβέστες με 2 οχήματα καθώς και η Ο.Υ.Δ. της 2Ης ΕΜΑΚ ως συνδρομή στο Λιμενικό.

