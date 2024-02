Πέλλα

Πέλλα – Καυγάς οδηγών: Του… δάγκωσε το αυτί για την προτεραιότητα

Εκτός ορίων οδηγήθηκε μια διένεξη δύο οδηγών έξω από τα Γιαννιτσά, η οποία οδήγησε σε τραυματισμούς και μηνύσεις.

-

Ένας άγριος καυγάς ξέσπασε ανάμεσα σε δύο οδηγούς για την προτεραιότητα, στο 3ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Γιαννιτσών-Θεσσαλονίκης στην Πέλλα.

Το ασυνήθιστο περιστατικό συνέβη όταν το θύμα, ένας 33χρονος διανομέας προϊόντων από τα Γιαννιτσά της Πέλλας, έκανε αντικανονική προσπέραση στο όχημα που οδηγούσε ένας 28χρονος από την Αλμωπία και εκείνος του ζήτησε το λόγο.

Όπως μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα της Πέλλας pellanews.gr , δεν άργησε να ξεσπάσει καβγάς μεταξύ των δύο οδηγών και ο 28χρονος σύμφωνα με τις κατηγορίες δάγκωσε και έκοψε το αφτί του 33χρονου, που μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο νοσοκομείο Γιαννιτσών όπου νοσηλεύεται.

Εκεί, υπέβαλε μήνυση σε βάρος του 33χρονου για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο δράστης.

Όμως, μήνυσε και εκείνος τον διανομέα καταγγέλλοντας ότι τον χτύπησε και τον εξύβρισε, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί σε βάρος τους δικογραφία που υποβλήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών.

