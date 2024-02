Χανιά

Σφακιά: Αγνοούνται δύο άτομα που βγήκαν στη θάλασσα με κανό

Ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και δυο ιδιωτικά σκάφη συμμετέχουν στις έρευνες εντοπισμού

Σε συναγερμό τέθηκαν οι λιμενικές υπηρεσίες των Σφακίων όταν ενημερώθηκαν ότι δυο άτομα που βγήκαν με κανό στη θάλασσα, αγνοούνται.

Aμεσα και υπο τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, ξεκίνησαν οι έρευνες από ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και δυο ιδιωτικά σκάφη.

Παράλληλα ένα περιπολικό όχημα του Λιμενικού ερευνά από τη στεριά, ενώ δόθηκε εντολή να απογειωθεί και ελικόπτερο για να ερευνήσει την θαλάσσια περιοχή από αέρα.

Να σημειωθεί πως οι καιρικές συνθήκες είναι καλές.

Πηγή: flashnews.gr

