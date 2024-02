Θεσσαλονίκη

Νομική ΑΠΘ: Νέα κατάληψη μετά την αστυνομική έφοδο

Λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής επιχείρησης στο κτήριο της Νομικής, οι φοιτητές κατέλαβαν και πάλι τη Σχολή.

Σε ανακατάληψη της Νομικής και διαμαρτυρία προχώρησαν οι φοιτητές της Σχολής του ΑΠΘ, μετά την πρωινή αστυνομική έφοδο.

Οι φοιτητές είχαν συγκεντρωθεί έξω από τη Νομική ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η αστυνομική επιχείρηση και προχώρησαν σε κατάληψη της Σχολής, όταν αποχώρησαν οι ένστολοι.

Η κατάληψη έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει μέχρι αύριο, οπότε και θα συνεδριάσει εκ νέου ο φοιτητικός σύλλογος για να αποφασίσει την περαιτέρω στάση του.

Οι φοιτητές προανήγγειλαν, επίσης, κινητοποίηση για τις 11.00πμ μπροστά από το κτίριο της διοίκησης.

Λίγο νωρίτερα είχε εκδοθεί ανακοίνωση από τον κοσμήτορα της Νομικής πως, αύριο ξεκινά η εξεταστική.

