Νάξος - Καταγγελία: Παράνομη αμμοληψία σε περιοχή Natura (βίντεο)

Πώς οι ντόπιοι εντόπισαν την επιχείρηση μέσα στην προστατευόμενη περιοχή. Τι απαντά ο Δήμαρχος.

Παράνομη αμμοληψία από την περιοχή Πυργάκι της Νάξου καταγγέλλουν κάτοικοι και δημοσιογράφος του νησιού ζητώντας απαντήσεις από τον Δήμο Νάξου. Για την αμμοληψία μίλησε δημόσια η δημοσιογράφος και υπεύθυνη της ενημερωτικής ιστοσελίδας των Κυκλάδων cycladesopen.gr Ειρήνη Προμπονά, η οποία όπως περιγράφει ανακάλυψε την αμμοληψία την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου και ήρθε σε αντιπαράθεση με τους υπαλλήλους του δήμου που την πραγματοποιούσαν.

Όπως σημειώνει, η περιοχή είναι προστατευόμενη περιοχή Natura 2000, αποτελείται από πλήθος αμμοθίνων που πάνω τους φύονται κέδροι, σχίνα, θάμνοι, παγκράτια (τα προστατευόμενα κρινάκια της θάλασσας) και οποιαδήποτε επέμβαση σ’ αυτήν, χρειάζεται περιβαλλοντική μελέτη και αδειοδότηση απ’ όλους τους συναρμόδιους φορείς.

Μετά από καταγγελίες στην αστυνομία από πολίτες και από τον Σύλλογο Προστασίας Άγριας Ζωή Νάξου έφτασαν επιτόπου δυο περιπολικά με αστυνομικούς που ζήτησαν άδειες από τους χειριστές των μηχανημάτων. Οι χειριστές απάντησαν ότι η Πολιτική Προστασία του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έδωσε εντολή να ανοίξουν τον δρόμο που είχε κλείσει, έπειτα από διαμαρτυρία κατοίκων της περιοχής.

Σύμφωνα το cycladesopen.gr , κάτοικος της περιοχής ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές πως λόγω των δυνατών ανέμων ο δρόμος στο συγκεκριμένο σημείο έχει μαζέψει άμμο και υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην διέλευση οχημάτων. Ζητούσε λοιπόν να καθαριστεί ο δρόμος προκειμένου να μην υπάρχουν εμπόδια και να μην συμβεί κάποιο ατύχημα/δυστύχημα. Η κατάληξη της ιστορίας ήταν να συλληφθούν δυο χειριστές και ο εργολάβος, και να οδηγηθούν με την αυτόφωρη διαδικασία στον Αστυνομικό Σταθμό Δρυμαλίας στο Φιλώτι για τα περαιτέρω. Ο δρόμος στην περιοχή Πυργάκι έχει χαρακτηριστεί από το 2003 ως κύριος δημοτικός δρόμος.

Ο Δήμαρχος Νάξου Δημήτρης Λιανός από την πλευρά του ισχυρίζεται ότι την Παρασκευή ο Δήμος έλαβε ένα εξώδικο από κάτοικο της περιοχής ότι υπάρχει κίνδυνος γιατί δεν υφίσταται προσβασιμότητα στα σπίτια της περιοχής λόγω της μεταφερόμενης άμμου που έχει κλείσει τον υφιστάμενο δρόμο και ενήργησε για την απομάκρυνση της άμμου από τον δρόμο χωρίς να παραβιαστεί η νομοθεσία περί Natura.

Πηγή: Cycladesopen.gr

