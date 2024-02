Κυκλάδες

Νάξος: Άγριος ξυλοδαρμός ανηλίκων - Υποβλήθηκαν μηνύσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ μαθητών το οποίο ανησυχεί ιδιαίτερα γονείς, εκπαιδευτικούς και τοπική κοινωνία.

-

Ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Συγκεκριμένα την Παρασκευή 16/2 στο Γυμνάσιο Τραγαίας στη Νάξο, δύο μαθητές ηλικίας 13 και 15 ετών, ξεκίνησαν έντονη λογομαχία, ενώ στη συνέχεια ενεπλάκη ακόμη ένας μαθητής 15 ετών. Το περιστατικό δεν σταμάτησε στην έντονη λογομαχία, με τον 15χρονο να αρχίζει να χτυπάει με γροθιές τον 13χρονο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του, σύμφωνα με την ενημερωτική ιστοσελίδα των Κυκλάδων cyclades24.gr .

Λίγη ώρα αργότερα ο πατέρας του 13χρονου, μαζί με τον γιό του πήγαν στο αστυνομικό τμήμα Φιλωτίου, προκειμένου να υποβληθεί μήνυση κατά των δύο ανήλικων για απειλή εξύβριση και απλή σωματική βλάβη, όπως επίσης και σε βάρος των γονέων τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Μήνυση υπέβαλε και ο ένας από τους δύο 15χρονους μαζί με τον πατέρα του σε βάρος του 13χρονου για εξύβριση και απειλή, αλλά και σε βάρος του γονέα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ειδήσεις σήμερα:

Εμπαπέ - Ρεάλ Μαδρίτης: Ανακοινώθηκε στους παίκτες η άφιξη του

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα – νεκρός ο οδηγός

Οικογένεια “παλαιοχριστιανών” - Καλαϊτζιδάκης: Δεν υποχρεούμαστε να πάμε τα παιδιά μας στο σχολείο