Ζάκυνθος: Προκάλεσε αποβολή στην έγκυο σύντροφο του διά της βίας

Πως ο κατηγορούμενος προκάλεσε τον "χαμό" του εμβρύου που κυοφορούσε η σύντροφος του, χωρίς την συναίνεση της κοπέλας.

Σοκαριστικό είναι το περιστατικό που καταγράφηκε στη Ζάκυνθο, όπου ένας νεαρός προκάλεσε την αποβολή του εμβρύου που κυοφορούσε η σύντροφός του.

Ο 27χρονος πήρε την νεαρή σύντροφό του από το σπίτι της και αρχικά την πήγε σε συγγενικό του σπίτι. Στη συνέχεια την οδήγησε στο δικό του, στο Τσιλιβί Ζακύνθου, όπου την ζήτησε να μείνει το βράδυ, κάτι που εκείνη αρνήθηκε.

Ο φερόμενος ως δράστης πήγε την 19χρονη στο κρεβάτι, όπου και της έδεσε τα χέρια, δίνοντάς της στη συνέχεια δύο χάπια από το στόμα και ένα κολπικό, με αποτέλεσμα να αποβάλει.

Λίγες ώρες αργότερα, την πήγε στο νοσοκομείο Ζακύνθου, ενώ της είχε πάρει το κινητό για να μην καλέσει κανέναν, λέγοντάς της να μην πει σε κανέναν τι συνέβη.

Το κορίτσι υποβλήθηκε σε εξετάσεις και διαπιστώθηκε πως ήταν έξι εβδομάδων έγκυος.

Ο 27χρονος συνελήφθη κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία, διακοπή κύησης, επικίνδυνη σωματική βλάβη και κλοπή και θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Ζακύνθου.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

«Συνελήφθη ο υπήκοος Αλβανίας γεν. 1997, κατηγορούμενος για «Διακοπή Κύησης», «Ενδοοικογενειακή Βία», «Επικίνδυνη Σωματική Βλάβη», και «Κλοπή».

Ειδικότερα, Αστυνομικοί κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, μετέβηκαν στο Γ.Ν. Ζακύνθου, όπου βρέθηκε η ημεδαπή, γεν. 2005, σε κλινήρη κατάσταση, η οποία κατέθεσε ενόρκως ότι την 21:00 ώρα της 20-02-2024, ο ως άνω δράστης, (σύντροφος της και επικείμενος πατέρας), την παρέλαβε από την οικία της και μετέβηκαν από κοινού με Ι.Χ. αυτ/το σε οικείους τους στην Κυψέλη Ζακύνθου.

Αφότου αποχώρησαν από εκεί, μετέβηκαν στην οικία του, στο Τσιλιβί Ζακύνθου όπου της ζήτησε να μείνει και να διανυκτερεύσει ενώ η παθούσα το αρνήθηκε.

Στη συνέχεια δράστης με τη χρήση σωματικής βίας τη μετέφερε στο κρεβάτι, όπου της έδεσε τα χέρια με σχοινί (μπροστά) και την εξανάγκασε να πάρει (2) χάπια δια στοματικής χρήσης και (1) χάπι δια κολπικής, προκειμένου να προκληθεί χημική αποβολή του εμβρύου.

Αργότερα, πρωινές ώρες, την μετέφερε στο Γ.Ν. Ζακύνθου, «Άγιος Διονύσιος» , όπου της αφαίρεσε το κινητό της τηλέφωνο και της ζήτησε να μην αναφέρει τίποτα σε κανέναν.

Μετά από εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, διαπιστώθηκε ότι κυοφορούσε έξι (6) εβδομάδες και το έμβρυο μόλις είχε αποβληθεί. Δράστης θα οδηγηθεί ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ζακύνθου».

