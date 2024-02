Καβάλα

Τροχαίο - Καβάλα: Αυτοκίνητο διαλύθηκε σε μετωπική, αλλά ο οδηγός βγήκε σώος (βίντεο)

Η πυροσβεστική απεγκλώβισε τον οδηγό, ο οποίος μεταφέρθηκε τραυματίας στο νοσοκομείο.

Ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός τροχαίου που έγινε στην Καβάλα σήμερα στο δρόμο προς το Παληό, μεταξύ Μπάτη και Τόσκας.

Το επιβατικό με κατεύθυνση προς Καβάλα για άγνωστο λόγο, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Έπεσε πάνω σε όχημα με καρότσα (αγροτικό). Στη συνέχεια το πρώτο όχημα βρέθηκε εκτός οδοστρώματος. ωστόσο ο οδηγός του όπως αποδείχθηκε είχε άγιο.

Απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο. Είχε τις αισθήσεις του, αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες. Μάλιστα οι παρόντες στο συμβάν αναφέρουν ότι αμέσως του έγινε αλκοτέστ, το οποίο ήταν αρνητικό. Στο δεύτερο όχημα εκτός του οδηγού υπήρχε ένας ακόμη επιβάτης.

Πηγή: proininews.gr

