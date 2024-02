Αχαΐα

Πάτρα: Ένταση στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο (εικόνες)

Οι αστυνομικές δυνάμεις συγκρούστηκαν με άτομα τα οποία πέταξαν πέτρες και φωτοβολίδες εναντίον τους.

Ενταση επικράτησε νωρίτερα στο συλλαλητήριο που πραγματοποίησαν στην Πάτρα φοιτητές και εκπαιδευτικοί διαμαρτυρόμενοι για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Ατομα του αντιεξουσιαστικού χώρου που βρίσκονταν στην ουρά της πορείας κινήθηκαν προς την Ερμού όπου έπεσαν πέτρες και φωτοβολίδες.

Ακολούθησε κυνηγητό με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Στη συνέχεια κι ενώ η πορεία βρισκόταν στην οδό Γούναρη έριξαν μπογιές στο Δικαστικό Μέγαρο.

Πηγή: tempo24.news

