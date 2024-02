Δωδεκανήσα

Ρόδος - Ασέλγεια: Νέα καταγγελία από ανήλικη για τον δάσκαλο πολεμικών τεχνών

Ακόμη μία νέα καταγγελία έρχεται να προστεθεί στην υπόθεση 59χρονου δασκάλου πολεμικών τεχνών.

-

Διαστάσεις προσλαμβάνει η υπόθεση του 59χρονου δασκάλου πολεμικών τεχνών, ο οποίος κατηγορείται για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας μιας 15χρονης, καθώς έρχεται ακόμη μία καταγγελία να προστεθεί.

Πιο συγκεκριμένα, μία 16χρονη κατέθεσε πως στις 18 Δεκεμβρίου του 2023, την άγγιξε στο στήθος και την φίλησε στο στόμα. Να σημειωθεί πως εξετάζεται ακόμη μία καταγγελία.

Σήμερα Πέμπτη ο 59χρονος επρόκειτο να οδηγηθεί ενώπιον του Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου, για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας της 15χρονης, κάτι το οποίο ανεβλήθει λόγω αποχής των δικηγόρων.

Να θυμίσουμε πως όπως πρώτη αποκάλυψε η “δημοκρατική” την 20.30 ώρα της 19ης Φεβρουαρίου 2024 καταγγέλθηκε στο ΑΤ Ιαλυσού από την ανήλικη 15χρονη, παρουσία των γονέων της, ότι ο ανωτέρο δράστης δάσκαλος Καράτε την στιγμή που βρισκόταν στα αποδυτήρια η ανήλικη, μπήκε μέσα κι αφού πρώτα την αγκάλιασε, την φίλησε στο κεφάλι και στην περιοχή του στήθους της.

Εξεταζόμενη η ανήλικη, παρουσία παιδοψυχολόγου, ανέφερε ότι η κίνηση του προς αυτήν έγινε χωρίς την θέληση της και ότι της προκάλεσε φόβο και αμηχανία.

Πηγή: dimokratiki.gr

