Θεσσαλονίκη: Πήγε την γυναίκα του στη δουλεία και την... μαχαίρωσε

Ο άνδρας, ο οποίος αναζητειται, επιτέθηκε στην γυναίκα του με μαχαίρι για άγνωστους λόγους.

Ακόμα ένα αιματηρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συνέβη στην Θεσσαλονίκη, όταν ένας άνδρας αποπειράθηκε να δολοφονήσει την 39χρονη σύντροφό του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 42χρονος άνδρας μετέφερε τη γυναίκα στη δουλειά της.

Εκεί για άγνωστους λόγους, προσπάθησε να την μαχαιρώσει με κουζινομάχαιρο το οποίο κρατούσε πάνω του.

Η γυναίκα αντιστάθηκε, κατάφερε να ξεφύγει και κρύφτηκε στην εταιρεία που δουλεύει.

Η γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ εκτός κινδύνου, ενώ ο δράστης τράπηκε σε φυγή και αναζητείται.

