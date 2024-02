Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη – Χαριλάου: Γυναικοκτονία έδειξε η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ

Ο 80χρονος φερόμενος ως δράστης νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο, καθώς μετά το έγκλημα κατανάλωσε χάπια.

Από τις μαχαιριές του 80χρονου συζύγου της φαίνεται να έπεσε νεκρή η 87χρονη, στην περιοχή της Χαριλάου, όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Ο 80χρονος φερόμενος ως δράστης νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο, καθώς μετά το έγκλημα κατανάλωσε χάπια, με συνέπεια να εντοπιστεί σε ημιλιπόθυμη κατάσταση δίπλα στο πτώμα της γυναίκας του.

Το φονικό - σύμφωνα με την Αστυνομία - συνέβη το πρωί στο διαμέρισμα όπου διέμενε το ηλικιωμένο αντρόγυνο. Ο ανιψιός τους ήταν εκείνος που γύρω στις 3.30 το απόγευμα - ανησυχώντας επειδή οι ηλικιωμένοι δεν απαντούσαν στις κλήσεις του - αποφάσισε να επισκεφθεί το διαμέρισμά τους, όπου εντόπισε σε λίμνη αίματος την 87χρονη θεία του και πεσμένο στο έδαφος τον 80χρονο σύζυγό της.

Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής και εξετάζοντας τη σορό μακροσκοπικά διαπίστωσε τραύματα σε διάφορα σημεία και μεταξύ αυτών στην κοιλιακή χώρα. Ο ηλικιωμένος άντρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας του.

Αστυνομικοί της Σήμανσης κλήθηκαν στο διαμέρισμα ενώ τις έρευνες ανέλαβε το Τμήμα Ανθρωποκτονιών Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος του 80χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του θα εξεταστεί από τους αστυνομικούς.

Να σημειωθεί ότι οι αρχικές πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ. ανέφεραν ότι η παθούσα είναι 78 και ο σύζυγός της 88 ετών. Με νεότερη ενημέρωση προέκυψαν οι ηλικίες που αναφέρονται πιο πάνω.

